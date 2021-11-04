экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 37 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 37 человек, передает оперативный штаб.

По данным на 2 ноября, было зарегистрировано 29 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 8 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек (37 852+ и 5 545 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 710 пациентов, на амбулаторном уровне - 35 687 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане ожидается понижение температуры до - 13 днем и - 21 ночью, - «Казгидромет»
  • На борту разбившегося в России Ан-12 было девять человек, а не семь
  • Юные балерины Монголии завоевали золото и серебро на конкурсе в Южной Африке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com