В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 37 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 37 человек, передает оперативный штаб.

По данным на 2 ноября, было зарегистрировано 29 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 8 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек (37 852+ и 5 545 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 710 пациентов, на амбулаторном уровне - 35 687 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.

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