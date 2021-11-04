Самолет Ан-12 разбился при заходе на посадку под Иркутском в России

CentralAsia (CA) - Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. Спасатели обнаружили самолет горящим на земле. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли, сообщает ВВС.

По данным МЧС России, самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени. Как сообщили в Росавиации, связь с Ан-12 была потеряна после того, как его экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

Самолет обнаружили горящим в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту самолета, по информации МЧС, находились семь человек.

По информации Росавиации, самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно» и доставлял продукты на Чукотку.

Чуть позже минтранс Беларуси уточнил, что в экипаж разбившегося самолета входили: двое граждан России, двое - Украины и трое — Беларуси.

«Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч. На борту воздушного судна груз отсутствовал», - сообщили в минтрансе Беларуси. Межгосударственный авиационный комитет создаст комиссию по расследованию крушения, добавили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оба бортовых самописца уже обнаружены, их осматривают следователи.