экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекский тренер по боксу раскритиковал судейство на ЧМ-2021
Рахматжон Рузиохунов
Рахматжон Рузиохунов

CentralAsia (UZ) -  Тренер сборной Узбекистана по боксу Рахматжон Рузиохунов в четвертьфинале Чемпионата мира-2021 в Белграде раскритиковал судейство на турнире.

Как пишет Olamsport.com, Рузиохунов возмутился после боя своего подопечного Саиджамшида Жафарова против Випарона Джонджохо из Таиланда в четвертьфинале. Тренер считает, что боксеров из Узбекистана засудили на ЧМ в нескольких боях. В том числе, Рузиохунов упомянул поединок Хасанбоя Дусматова против казахстанца Сакена Бибосынова (0:5).

Инспектором судей был таиландец. Как только после первого раунда отметили счет 3:2, я понял, ведь выигрывали 5:0. Второй раунд отдали сопернику – 3:2. Этот раунд мы тоже выиграли. В последнем раунде со счетом 4:1 победу отдали таиландцу. Я сказал Марату Галиевичу: победу отдадут таиландцу, он мне ответил: "Как отдадут? Мы же выигрываем". Да мы выигрываем, но очки нам не дают, обманом доводят до третьего раунда, где все и решают, – посетовал тренер.

По его словам, судьи даже не рассматривают протест узбекистанцев.

Если так, то совсем не надо проводить этот чемпионат. Я не могу понять, почему к нашей сборной так относятся. В первый же день выбили наших лидеров. Саиджамшид не проиграл. Многие у нас спрашивают о протесте. А зачем это надо, если даже не рассматривают его, – подчеркнул он.

Рузиохунов отметил, что в общей сложности несправедливость судей была в четырех боях. Он также добавил, что если такая ситуация продолжится, то в полуфиналах и финалах будут легкие бои, «выйдут слабые и станут чемпионами».

print
  • В аэропорту Ташкента скопились 200 пассажиров, которым продали билеты на несуществующий рейс в Стамбул
  • Правозащитники призвали международное сообщество обратить внимание на права человека в Таджикистане
  • Создан Узбекско-Кыргызский фонд развития


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com