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Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов стал владельцем 50% доли в Kapitalbank
Ойбек Турсунов
Ойбек Турсунов

CentralAsia (UZ) -  Старший зять президента Узбекистана, муж его дочери Саиды Мирзиеевой, Ойбек Турсунов, на внебиржевом рынке приобрел дополнительно 112,49 млн простых акций Kapitalbank, что составляет 34,10% от уставного фонда банка. Ранее он владел 15,9% доли.

Таким образом старший зять президента стал владельцем 50% доли в Kapitalbank, следует из данных Фондовой биржи. Сумма сделки неизвестна, сообщает kapital.uz.

В мае 2020 года Ойбек Турсунов стал владельцем контрольного пакета акций (75% доли) ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» — бренд Uzcard.

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