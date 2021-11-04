В Казахстане назвали сроки поставки вакцины Pfizer от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что поставка вакцины Pfizer будет осуществлена с 8 по 14 ноября, передает Tengrinews.kz.

«Объемы, согласно, тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, - это порядка двух миллионов вакцин на два миллиона человек, это порядка четырех миллионов вакцин», - сказал Шоранов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

По его словам, работа по распределению вакцины в регионы проведена.

«В каждый регион вакцины будут распределены. В зависимости от численности населения будет доставлены», - добавил он.

Вакциной Pfizer в Казахстане планируется прививать детей от 12 лет с добровольного согласия их законных представителей, а также беременных и кормящих женщин.

В сентябре вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане, а в октябре главный государственный санитарный врач страны Ердан Киясов подписал постановление о начале прививочной кампании этой вакциной. Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз Pfizer.

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