Создан Узбекско-Кыргызский фонд развития

CentralAsia (UZ) - Постановлением президента Шавката Мирзиеева от 3 ноября текущего гола утверждено Соглашение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития между правительствами Узбекистана и Кыргызстана.

Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на его территории.

Компетентным органом, ответственным за реализацию Соглашения, определен Мининвествнешторг.

Формирование доли правительства Узбекистана в уставном капитале Фонда, в порядке исключения, осуществляется за счет средств Фонда реконструкции и развития.

Как сообщалось ранее, Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 50 миллионов долларов США, который вносится Узбекистаном с последующим доведением уставного капитала до 200 миллионов долларов.

Соглашение было подписано 11 марта в резиденции «Куксарой» в рамках узбекско-кыргызских переговоров на высшем уровне. По итогам саммита было принято Совместное заявление. Всего было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-кыргызского партнерства.