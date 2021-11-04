Еврокомиссия выделит Узбекистану 83 млн евро на целевые гранты

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялось 4-е заседание Подкомитета «Узбекистан-ЕС» по вопросам сотрудничества в сфере развития, организованное Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) совместно с Делегацией Европейского союза в Узбекистане, сообщает МИВТ.

Ключевыми вопросами повестки заседания стали перспективы и направления дальнейшего двустороннего финансово-технического сотрудничества с Европейской комиссией в рамках нового программного цикла на 2021-2027 годы.

Европейская сторона сообщила о намерении Еврокомиссии выделить целевые гранты для Узбекистана в размере 83 миллионов евро на 2021-2024 годы, а также расширить совместно с государствами-членами ЕС в рамках инициативы «Team Europe» финансово-техническое сотрудничество для развития зоны Приаралья.

По итогам переговоров достигнута договоренность о тесном взаимодействии и совместной работе в целях ускорения и успешной реализации совместных инициатив в рамках нового программного цикла Еврокомиссии на 2021-2027 годы.

Мероприятие с участием представителей Европейской комиссии, Делегации и посольств стран-членов Евросоюза в Узбекистане, а также причастных министерств и ведомств прошло под сопредседательством заместителя министра инвестиций и внешней торговли Шухрата Вафаева и руководителя департамента Европейской комиссии Сары Ринальди.