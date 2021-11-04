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Стали известны причины крушения Ан-12 в России
Предыстория: Самолет Ан-12 разбился при заходе на посадку под Иркутском в России

CentralAsia (CA) -  Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области, Россия, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», - сказал собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

«Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», - сказал источник.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился днем 3 ноября возле села Пивовариха в 7 километрах от Иркутска. На борту самолета находились двое россиян, три гражданина Белоруссии и двое украинцев. Все они погибли.

Вечером был обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Он сильно поврежден из-за пожара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Самолет Ан-12 с бортовым номером EW-518TI, который разбился под Иркутском при заходе на посадку, эксплуатировался с 1968 года.

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