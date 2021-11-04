ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6% в 2022 году, - ЕБРР

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане рост на 6,8% в 2021 году будет обеспечен за счет увеличения частного потребления и инвестиций в инфраструктуру.

Такая скорость восстановления делает Узбекистан самой быстрорастущей экономикой в Центральной Азии, говорится в опубликованном 4 ноября отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Перспективы региональной экономики».

По прогнозам банка, ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6% в 2022 году. Такой рост произойдет за счет увеличения частного потребления и за счет денежных переводов наряду с увеличением инвестиций в инфраструктуру, большая часть которых финансируется за счет внешних заимствований. Прогноз может быть пересмотрен в дальнейшем в связи с неопределенностями, связанными с Covid-19, потенциальным возобновлением международного туризма и геополитической ситуацией в Центральной Азии.

Согласно отчету, сфера услуг увеличилась на 19,5% по сравнению с предыдущим годом, объем промышленного производства - на 9%, а сельского хозяйства - на 4,2%. Денежные переводы из России выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом в долларовом выражении за первые восемь месяцев 2021 года. Рост кредитования ускорился до 22% в июне 2021 года в реальном выражении по сравнению с 12% год назад, что отражает усиление экономической активности. Инфляция снизилась с 11,1% в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8% по состоянию на октябрь 2021 года.

В целом ЕБРР повысил прогнозный показатель развития своих регионов в 2021 году до 5,5%.

Несмотря на пересмотр своего июньского прогноза в сторону его повышения на 1,3% по получении хороших результатов в первом полугодии, банк предупреждает о надвигающихся угрозах в будущем.

Высокие цены на сырье и энергоносители, ухудшение состояния рынков труда, сбои в работе логистических цепочек и ослабление национальных валют в ряде стран операций ЕБРР стали причиной разгона волн инфляции даже еще до последнего скачка вверх числа ковидных больных. В сентябре 2021 года показатели инфляции в регионах ЕБРР превысили свои уровни на конец 2019 года в среднем на 3%. Для борьбы с инфляцией некоторые из центральных банков в регионах ЕБРР подняли свои ключевые процентные ставки.

В некоторых странах операций ЕБРР ухудшение конъюнктуры на рынках труда способствовало усилению инфляционного давления на фоне активного восстановления положения с заполнением вакантных рабочих мест работниками низкой и средней квалификации. В других странах рынки труда по-прежнему характеризуются значительной вялостью своей динамики. В период между февралем и августом 2020 года уровни безработицы возросли, в среднем, на 1,4%, в то время как уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы упал в среднем на 0,5%.

«Эти процессы экономического восстановления имеют кисло-сладкий привкус. В первом полугодии в плане восстановления экономик достигнуты солидные результаты. Но сегодня стало появляться все больше оснований бить тревогу. Несмотря на то, что высокие цены на товары сырьевой группы радуют экспортеров, эти цены сильно усугубляют положение с внешнеторговыми балансами импортеров. По мере вхождения нами в зимний период снабжение доступными по ценам энергоносителями стало вызывать у нас серьезное беспокойство, особенно в связи с ограниченностью запаса прочности у правительств стран», - сказала главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Как ожидается, в странах Центральной Азии объемы выпуска продукции вырастут на 4,9% в 2021 и на 4,8% в 2022 годах в результате повышения цен на товары сырьевой группы и восстановлению сумм денежных переводов.