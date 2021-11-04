Бустерная прививка охватила 21,2% населения Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день, 4 ноября, охват 1-й дозой составляет 69,3% или (2 255 874), а 2-й дозой — 65,8% (2 141 115) от общей численности населения Монголии.

А также 432 198 человек или 13,0% населения страны получили 3-ю дозу или бустерную вакцину против COVID-19 в городе Улан-Батор и 21 аймаке.

В общей сложности 3108 человек были вакцинированы первой дозой пандемической вакцины, 144 — второй дозой и 2895 — бустерной дозой в столице Монголии. С начала вакцинации охват первой дозой всего населения столицы составил 74,7%, охват второй дозой — 71%, а охват бустерной дозой — 21,2%.

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