Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

CentralAsia (CA) - Иран 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани, передает Al Jazeera.

«В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене», - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

In a phone call with @enriquemora_ , we agreed to start the negotiations aiming at removal of unlawful & inhumane sanctions on 29 November in Vienna. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 3, 2021

Внешнеполитическая служба ЕС, со своей стороны, распространила пресс-релиз, в котором подтвердила эту дату. Там уточнили, что в переговорах примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

«От имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля председателем Совместной комиссии станет заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора», - отмечается в заявлении.

В 2015 году Иран и страны «шестерки» - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

США и страны Европы неоднократно призывали Тегеран как можно скорее вернуться к переговорам. Вашингтон предупреждал, что в противном случае рассмотрит альтернативные варианты решения иранской ядерной проблемы.

В Тегеране в свою очередь заявляли, что выбирают наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому. В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября. Позднее там заявили, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.

Замглавы МИД Ирана Али Багери в ходе визита в Москву заявлял, что Тегеран будет проводить новые переговоры только с целью отмены репрессивных и незаконных санкций США.