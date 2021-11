Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

CentralAsia (CA) - Иран 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани, передает Al Jazeera.

«В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене», - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

In a phone call with @enriquemora_ , we agreed to start the negotiations aiming at removal of unlawful & inhumane sanctions on 29 November in Vienna.