Россия откроет центры домиграционной подготовки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане

CentralAsia (CA) - С 2022 по 2025 годы Россия планирует оснастить и запустить три центра домиграционной подготовки. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Эти центры планируется открыть в основных странах-донорах трудовых ресурсов — Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Граждане этих стран смогут получать полный комплекс миграционных услуг и «приезжать в Россию с полным пакетом документов для жизни и работы на территории страны».

По его словам, в рамках стратегической инициативы правительства «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» будут приняты меры по упрощению «входа на российский рынок труда», которые к 2030 году позволят увеличить число легально работающих иностранцев до 3,5 млн человек. Одна из мер предусматривает формирование цифрового пространства по трудоустройству иностранцев в России и других странах Евразийского экономического союза. Для этого запускается специальное приложение «Работа в ЕАЭС».

Россия будет позиционироваться как «центр притяжения для талантливой молодежи, качественных трудовых ресурсов и инвестиций в экономику».

Основные усилия будут направлены на привлечение в страну молодых людей, планирующих связать с Россией свою жизнь и карьеру, пояснил замглавы Минэкономразвития.

К 2024 году в 4 раза будет увеличен корпус учителей русского языка за рубежом (со 150 до 618 преподавателей), которые станут своего рода «послами» российского образования. В результате к 2030 году планируется в 1,5 раза увеличить число иностранных студентов, ежегодно обучающихся в России (с 300 тыс. до 450 тыс.). Наиболее талантливые из них (не более 5%) получат грантовую помощь и смогут оформить вид на жительство.

Еще одно направление работы — привлечение в РФ высококвалифицированных специалистов (ВКС) и инвесторов. Министерство уже подготовило два законопроекта — о «золотых паспортах» и о бессрочном виде на жительство для ВКС, если они отработали и платили налоги в России 2 года. Ожидаемый результат — «более 200 млрд, вложенных в российскую экономику к 2030 году», сказал Вольвач.