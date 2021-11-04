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Турецкая компания построит на Ташкентской ТЭЦ две газотурбинные установки

CentralAsia (UZ) -  На Ташкентской ТЭЦ до 2024 года будут построены две газотурбинные установки мощность каждой по 32 МВт, а генеральным подрядчиком проекта выступит турецкая компания «Çalik Energy».

В АО «Тепловые электрические станции» состоялась церемония подписания договора между АО «Ташкентская ТЭЦ» и компанией «Çalik Energy», сообщили в пресс-службе АО «Тепловые электрические станции».

Общая стоимость проекта – 109,243 млн. долларов США, из них: средства японского агентства JICA – 81,06 млн. долл. США, собственные средства предприятия – 15,46 млн. долл. США, вклад Республики Узбекистан – 12,71 млн. долл. США.

Реализация данного проекта приведет к увеличению генерирующих мощностей на Ташкентской ТЭЦ, в результате предприятие в год будет дополнительно вырабатывать 515,6 млн. кВт.часов электрической и 690,3 тыс. Гкал тепловой энергии, при этом за счет высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 219 тыс. кубометров природного газа.

Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду будут снижены на 200,5 тонн, отметили в компании.

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