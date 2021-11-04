Журналиста Effect.uz приговорили к 3 годам тюрьмы, еще двоим ограничили свободу

CentralAsia (UZ) - 3 ноября Кашкадарьинский областной суд вынес приговоры в отношении бывшего корреспондента Effect.uz, а ныне корреспондента Taftish.uz Эльёрбека Таджибаева, корреспондентов Effect.uz Акбара Нуримбетова и Хамиджона Ахмедова, а также частной предпринимательницы Гузаль Худоёровой.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана, суд приговорил Э. Таджибаева к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, А. Нуримбетов приговорен — к 3 годам ограничения свободы, Х. Ахмедов — к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. Худоёрову приговорили к двум годам ограничения свободы.

Журналисты были осуждены за клевету, оскорбление, сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг, и вмешательство в расследование или судебный процесс.

В январе Effect.uz разместил два видео из Термезского районного суда по уголовным делам с участием журналистов Эльёрбека Таджибаева, Акбара Нуримбетова и Хамиджона Ахмедова. Между журналистами и председателем суда Одилом Бегимкуловым началось противостояние. На суде ожидалось вынесение приговора Икрому Худоярову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Судья предупредил журналистов, что они не имеют права входить в кабинет без его разрешения.

После инцидента Судейский совет выступил с заявлением, в котором журналистов Effest.uz обвинили в «противозаконном поведении, открытой агрессии и неуважении к независимости судебной власти и неприкосновенности судей».

По словам журналиста Э. Таджибаева, корреспонденты Effect.uz стали фигурантами уголовного дела «только потому, что они попытались зайти в приемную к председателю Термезского районного суда». В видеоролике, размещенном на YouTube 2 июня, журналист предупредил журналистов и блогеров в Узбекистане об угрозах их профессиональной деятельности.

В ежегодном рейтинге свободы прессы, базирующейся в Париже международной организации «Репортеры без границ», Узбекистан в этом году опустился на одну позицию.

В опубликованном в этом году докладе организации Узбекистан занял 157-е место из 180 стран. Если учитывать то, что в рейтинге за 2020 год Узбекистан занимал 156-е место, то следует, что положение со свободой прессы в стране в этом году ухудшилось.