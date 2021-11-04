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В Казахстане женщину осудили за продажу сжиженного природного газа в Узбекистан и Таджикистан  

CentralAsia (UZ) -  В казахстанском городе Шымкент за экономическую контрабанду сжиженного газа в Узбекистан и Таджикистан осуждена женщина, возглавлявшая одно из предприятий города.

Как сообщили местные СМИ, в ходе расследования выяснилось, что в 2020-2021 годах женщина покупала сжиженный газ без документов у неустановленных лиц и отправляла его в соседние страны.

Отмечено, что она незаконно экспортировала более 966 тонн газа на сумму 146 миллионов тенге ($340,5 тысяч) в Узбекистан и Таджикистан. При транспортировке сжиженного газа через таможню женщина представила фальшивые документы и договоры о происхождении товара. Следствие подтвердило, что документы были сфальсифицированы.

Ответчик оштрафована на 4,3 миллиона тенге ($10 тысяч). Суд также обязал нарушительницу выплатить деньги, равные стоимости контрабандных товаров.

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