В Узбекистане пройдёт массовая вакцинация от гриппа всех дошкольников и первоклассников

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется провести бесплатную вакцинацию от гриппа воспитанников детсадов и первоклассников.

Министерство дошкольного образования Узбекистана заявило, что 2 миллиона доз вакцины "Гриппол Плюс" были закуплены в России для проведения массовой вакцинации.

По сообщению ведомства, вакцинация будет проводиться в Узбекистане «с целью предотвращения распространения гриппа и его серьезных осложнений». По всей стране открыто 2753 централизованных пунктов вакцинации детей против гриппа.

В заявлении Министерства дошкольного образования отмечается, что вакцина, импортированная в Узбекистан, «почти не имела побочных эффектов и противопоказаний к вакцинации».