В Узбекистане пройдёт массовая вакцинация от гриппа всех дошкольников и первоклассников

- Узбекистан, общество
- 15:58, 04 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется провести бесплатную вакцинацию от гриппа воспитанников детсадов и первоклассников.
Министерство дошкольного образования Узбекистана заявило, что 2 миллиона доз вакцины "Гриппол Плюс" были закуплены в России для проведения массовой вакцинации.
По сообщению ведомства, вакцинация будет проводиться в Узбекистане «с целью предотвращения распространения гриппа и его серьезных осложнений». По всей стране открыто 2753 централизованных пунктов вакцинации детей против гриппа.
В заявлении Министерства дошкольного образования отмечается, что вакцина, импортированная в Узбекистан, «почти не имела побочных эффектов и противопоказаний к вакцинации».