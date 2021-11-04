В России зафиксировали рекорд по числу смертей из-за COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 195 человек, передает оперативный штаб.

Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. Смертность растет и находится на уровне более 1 тыс. 17-й день подряд. Предыдущий рекорд был установлен накануне, 3 ноября (1189).

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 97 и Санкт-Петербурге — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 243 255 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,6 млн, из них выздоровели — 7,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 912 590 пациентов.