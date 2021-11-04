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В Узбекистане пожилым предоставят скидки на транспорт, гостиницы и питание во время путешествий

CentralAsia (UZ) -  Ноябрь объявлен в Узбекистане месяцем туризма для пожилых людей. Транспортные компании, гостиницы и заведения общественного питания предоставят пожилым туристам добровольные скидки.

Размер скидок составляет до 50 процентов на услуги 223 средств размещения (гостиниц и гостевых домов), до 20 процентов — на услуги 204 заведений общественного питания, сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана.

Uzbekistan Airways с 1 по 30 ноября предоставит для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет скидки в размере 25 процентов к текущим ценам эконом и бизнес-категорий на авиаперевозки внутри республики.

«Узбекистон темир йуллари» предлагает 10-процентные скидки на действующие внутри страны тарифы, а «Узавтотранс сервис» — такие же скидки на стоимость автобусных билетов на местных маршрутах.

Благотворительным общественным фондом «Вакф» при управлении мусульман Узбекистана для паломничества пожилых людей и посещения объектов культурного наследия в 6 святилищах Ташкента, Самаркандской и Хорезмской областей установлены скидки в размере 50 процентов.

Агентством культурного наследия введены скидки в размере 20 процентов для доступа к 24 объектам культурного наследия в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.

Министерством туризма и спорта разработаны программы внутренних туристических поездок по 14 регионам, связывающие между собой святыни и места паломничества, а Министерством по поддержке махалли и семьи проводятся мероприятия по широкому привлечению со всех регионов активистов старшего поколения.

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