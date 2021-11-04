Супруга президента Мирзиеева оснастила спецоборудованием интернаты для детей с нарушением слуха

CentralAsia (UZ) - Благотворительный фонд «Zamin» супруги президента Узбекистана Зироат Мирзиеевой передаст 2000 ученикам специализированных школ по 2 современных слуховых аппарата.

Как сообщили в пресс-службе фонда, в ходе визита в Джизакскую область председатель Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и №2 в Зарбдорском районе.

Зироат Мирзиёева отметила, что каждый ребёнок должен иметь равные права в получении образования и возможность раскрыть свой потенциал.

В рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха Фонд Zamin передал школам современные FM-системы. Всего в этом году аналогичное оборудование получат 8 специализированных школ, расположенных в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях. Полностью все школы планируется оснастить слуховыми аппаратами до конца 2022 года.

«Дети слышат учителя и развивают речь как в классе, так и на индивидуальных занятиях благодаря тому, что FM-система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат ученика», — говорится в сообщении.

Для учителей организованы специальные тренинги по использованию оборудования в учебном процессе, которые проводят иностранные специалисты.

При поддержке фонда Zamin, 2 тысячи учеников специализированных школ на безвозмездной основе получат по 2 современных слуховых аппарата.