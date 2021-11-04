Генконсул Таджикистана написал учебник истории России для мигрантов

CentralAsia (TJ) - В Свердловской области РФ готовится новое издание учебника по истории России для трудовых мигрантов. Автор – генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода. В работе над пособием ему помогал таджикский писатель Вохид Гаффори, сообщает «Российская газета».

Сейчас на территории УрФО трудится и учится чуть менее 90 тысяч граждан Таджикистана. Причем по регионам они расселились неравномерно – больше всего, свыше 32 тысяч, в Тюменской области, Свердловскую выбрали около 25 тысяч, Челябинскую – 14 тысяч, а в Зауралье официально находятся только 1152 человека. Приезжие трудятся в строительстве и коммунальном хозяйстве, торговле и сфере услуг, водят такси и ведут фермерские хозяйства.

Отмечается, что почти 1700 таджикских ребят учатся в уральских колледжах и вузах, у них востребованы компьютерные технологии и различные инженерные специальности. Но обучаться приходится не только студентам.

Иностранцы, желающие получить вид на жительство, разрешение на работу или патент на трудовую деятельность в России, сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Для успешного прохождения его исторической части соискатель должен ответить правильно хотя бы на половину вопросов о государственных деятелях и датах главных событий, причем речь может идти как о Древней Руси и Российской империи, так и о периоде СССР или современной России. С 1 сентября 2021 года утвержден единый список вопросов и официальный перечень центров, где принимают экзамен.

«Человек, который приехал работать в Россию, должен знать законы, традиции, культуру, язык, – говорит Зафар Сайидзода. – Учебников по истории России много, но все они носят академический характер. Цель нашей книжки – помочь мигрантам адаптироваться к новой социально-культурной среде, к российской действительности».

Все события нашей истории, от первых упоминаний славянских племен в летописях до реализации национальных проектов, уместились примерно на 170 страницах.

В рассказе о совместном прошлом, временах СССР, авторы дают собственные, очень любопытные оценки событий. Интересно прочитать, например, о причинах перерождения Коммунистической партии и превращения ее из «настоящей боевой организации» в бюрократический тоталитарный аппарат. Хотя предпосылки для этого появились еще на заре советской власти, но все же «до пятидесятых годов партия оставалась незасоренной разного рода приспособленцами и аферистами», убеждают читателей историки. Красной нитью через повествование проходит тема дружбы народов.

«Насколько оправданно знание истории для людей, которые приезжают в Россию на работу, сказать трудно, – размышляет Григорий Волис, вице-президент банка, специализирующегося на программах для трудовых мигрантов. – Скорее всего, это сигнал о том, что человек имеет серьезные намерения, готов потратить определенные силы на подготовку и в каком-то смысле проявить уважение к стране и ее жителям».

Однако для многих иностранцев главной проблемой становится не изучение истории или законов, а русского языка. Григорий Волис утверждает, что из всех граждан СНГ наибольшие трудности со знанием русского языка испытывают выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Смогут ли они понять учебник, написанный по-русски, и не стоило ли сделать вариант на таджикском?

«Приезжающие в Россию, безусловно, должны говорить на русском языке. Я хочу, чтобы пособие помогало не только усвоить исторические сведения, но и совершенствовать русскую языковую культуру, расширить словарный запас», – отмечает Зафар Сайидзода.

По мнению консула, языковые проблемы его соотечественников, приезжающих в Россию, следует решать в первую очередь в Таджикистане. А здесь, на Урале, таджикская диаспора «Дидор» организовала воскресную школу, где желающие могут восполнить пробелы в знаниях.

Тем временем, другой вариант учебника для трудовых мигрантов, дополненный уральскими историками, под названием «История России, справочные материалы» готовится к печати в рамках программы губернатора Свердловской области. Электронную версию можно бесплатно скачать на сайте национальной библиотеки Таджикистана, а также на сайте Генерального консульства Таджикистана в Екатеринбурге.

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