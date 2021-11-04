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Ученые назвали фактор тяжелого течения COVID-19

CentralAsia (CA) -  Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили взаимосвязь между заболеваниями пищеварительной системы и коронавирусом, пишет Daily Mail.

Согласно результатам исследования, гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса — кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге — могут повлиять и на состояние при COVID-19. За основу взяли гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Выяснилось, что она имеет общие с коронавирусом факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

«Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19», - отметил Джу-Шенг Онга, один из авторов работы.

Анализ влияния общих факторов риска показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью заболевания. «Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», - подытожил он.

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