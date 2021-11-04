Центр «Вектор» оценил уровень защиты вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

CentralAsia (CA) - Разработанная в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» имеет высокую иммунологическую эффективность и обеспечивает защиту от COVID-19, заявили в «Векторе» «Интерфаксу».

«Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата: у всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки, что полностью соответствует рекомендованному министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией», - сказали в научном центре в четверг.

Там добавили, что обобщенные данные о заболеваемости коронавирусом после применения «ЭпиВакКороны» по всем субъектам РФ указывают на то, что данный препарат обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с другими российскими вакцинами. В «Векторе» отметили, что Минздрав ведет статистику заболеваемости среди лиц, привитых в рамках гражданского оборота зарегистрированными в России вакцинами.

В начале сентября замглавы центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, ссылаясь на данные Минздрава, заявила «Интерфаксу», что среди полностью привитых вакциной «ЭпиВакКорона» заболевают коронавирусом всего менее 1%, и это сопоставимо с эффективностью других российских вакцин.

Других данных о протективной эффективности препарата «Вектор» пока не предоставлял, итоги пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны» еще не подведены.

В центре также сказали, что в состав вакцины входят консервативные части S-белка коронавируса, которые мало подвержены изменчивости, поэтому вопрос о корректировке ее состава на фоне мутаций вируса не рассматривается.

«На первом этапе создания вакцины, на стадии ее дизайна, предпочтение было отдано консервативным (мало подверженным мутациям) и вместе с тем функционально важным пептидам - фрагментам S-белка SARS-CoV-2. Результаты постоянного мониторинга генетической изменчивости нового коронавируса, включая варианты, вызывающие обеспокоенность, показывают, что выявляемые мутации, влияющие на свойства вируса, не попадают в участки, которые кодируют пептиды, входящие в состав вакцины, благодаря этому они не теряют актуальности и не требуют замены», - сказали в «Векторе».

Там добавили, что «слияние второго и третьего пептида, реализованное в вакцине «ЭпиВакКорона-Н», не влияет на функциональные характеристики вакцины, но упрощает ее массовый выпуск».

Кроме того, в «Векторе» сообщили, что произведено 12 459 030 доз «ЭпиВакКороны», в гражданский оборот введено 9 241 740 доз.

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» является второй российской вакциной от COVID-19, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года, и с весны 2021 года применяется для массовой вакцинации. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели.