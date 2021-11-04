Инаугурация Мирзиёева пройдет 6 ноября

CentralAsia (UZ) - Инаугурация Шавката Мирзиеева, который, набрав 80,12% голосов, победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента Узбекистана, пройдет в субботу, 6 ноября.

В инаугурации примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики, а также дипломаты, сообщили местные СМИ.

Состоится мероприятие в новом здании Сената парламента, отделка которого еще только завершается. В 2016 году церемонию провели в здании Законодательной палаты.

25 октября в Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны. Явка избирателей составила 80,8%. Победу с 80,1% голосов избирателей одержал Мирзиеев.