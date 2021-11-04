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В Пакистан прибыл первый грузовой караван из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В среду, 3 ноября, первый транзитный груз из Узбекистана прибыл в Пакистан, сообщает информ-агентство Dawn.

Колонна из четырёх грузовиков с хлопковой пряжей прибыла на КПП Торхам, где их встретила делегация из представителей обоих государств. Такая же колонна со стороны Пакистана уже пересекла узбекскую границу.

Советник пакистанского премьера по торговле Абдул Разак Дауд, присутствовавший на встрече, назвал её «началом новой эры сотрудничества и расширении взаимосвязанности в регионе».

Дауд отметил готовность развивать торговые связи с Узбекистаном и другими центральноазиатскими странами.

Таможня Пакистана уже разработала план интеграции морской и автомобильной перевозки грузов. Стороны намереваются максимально использовать потенциал для транзитного оборота согласно договорённостям о международной грузоперевозке.

Предполагается, что новый мультимодальный маршрут будет на 80% короче и на 38% дешевле других вариантов. Пакистан рассчитывает значительно увеличить импорт, экспорт и транзит грузов по правилам TIR.

Узбекистан в последние годы развивает южный маршрут поставки грузов — так добраться до морских портов быстрее и дешевле, чем по другим направлениям. С этой целью был создан терминал «Термез Карго Центр».

Однако развитие южного маршрута затрудняется из-за неспокойной обстановки в Афганистане. Как сообщают узбекские перевозчики, раньше прохождение афганской таможни осложняла коррупция, а после прихода «Талибана» — отсутствие профессиональных умений.

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