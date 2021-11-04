В Туркменистане произошел взрыв на автобусной остановке у школы

CentralAsia (TM) - Вечером 3 ноября в городе Мары, что на юго-востоке Туркменистана, произошел взрыв на автобусной остановке, расположенной неподалеку от школы. По счастливому стечению обстоятельств, в момент происшествия на остановке не было ни детей, ни других граждан. Вероятная причина случившегося — нарушение техники безопасности при ремонте в магазине, сообщают источники turkmen.news.

По данным издания, взрыв произошел на улице Говшут-хана неподалеку от школы №5 примерно в 18-19 часов. Редакция располагает фотографиями с места события, но в целях безопасности источников, мы воздерживаемся от их публикации.

В результате ЧП никто не пострадал. Дорогу рядом с остановкой моментально перекрыли, а само место происшествия закрыли белыми щитами. Учащихся, которые на момент взрыва находились в школе, временно закрыли и не выпускали из помещения.

По словам местных жителей, на этой остановке расположен магазин, где торгуют фильтрами для воды. Непосредственно перед взрывом там меняли пол или производили какие-то другие ремонтные работы. Вероятно, взрыв случился из-за нарушения техники безопасности.

«Говорят, рабочие поставили греться мазут и ушли, — поясняет источник. — Потом они то ли забыли про него, то ли по другой причине не смогли вовремя вернуться».

Официальные СМИ не сообщают о случившемся.