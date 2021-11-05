экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский сумоист Тэрунофудзи открывает путь в новую эру без своего соотечественника Хакухо

CentralAsia (MNG) -  В сентябре Тэрунофудзи был единственным Йокодзуна в действии. Теперь он совсем один на вершине рейтинга, опубликованного в понедельник Японской ассоциацией сумо.

После ухода на пенсию рекордного 45-кратного чемпиона Хакухо Даваажаргал после сентябрьского Осеннего турнира Большого Сумо, Тэрунофудзи теперь является единственным великим чемпионом этого вида спорта, когда 15-дневная Ассоциация Гранд Сумо Кюсю стартует в Центре Фукуока Кокусай, начиная с 14 ноября.

30 сентября Совет директоров Японской Ассоциации сумо официально утвердил сегодня отставку шестьдесят девятого Йокодзуна Хакухо и закрепил за 36-летним уроженцем Монголии тренерскую лицензию (тосиёри кабу) Магаки.

Хакухо будет работать на первых порах младшим тренером-наставником (хэя-цуки ояката) в Миягино-бэя, а вскоре собирается открыть собственную школу.

29-летний Тэрунофудзи выиграл свой дебютный турнир, заняв высшее место в этом виде спорта, и теперь в одиночку возьмет на себя огромные надежды, возлагаемые на Йокодзуна.

Монгольский Итинодзё находится на восточном крыле после 8-7 сентября, возвращаясь в саньяку, а на западе к нему присоединяется соотечественник Кирибаяма.

25-летний Кирибаяма становится первым монголом, дебютировавшим в саньяку с тех пор, как Тамаваси и Тэрунофудзи сделали этот шаг в марте 2015 года, и 26-м борцом иностранного происхождения, достигшим этого подвига.

28-летний уроженец Монголии Итинодзё получил японское подданство.

Алтанхуягийн Ичинноров живет в Японии с 2010-го года. Сын кочевников окончил школу Тоттори Дзёхоку.

Итинодзё хочет остаться в Японской Ассоциации сумо после завершения карьеры рикиси и работать тренером-наставником.

Самый тяжелый сэкитори получил также новые имя и фамилию: Такаси Миура.

Миура — «мирская» фамилия ояката Минато.

В скором времени японское подданство получит Тамаваси.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Тяжелобольной матери правозащитницы Валентины Чупик угрожают депортацией из РФ в Узбекистан
  • Создан Узбекско-Кыргызский фонд развития
  • За сутки в Узбекистане выявлено 292 новых случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com