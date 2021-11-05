Монгольский сумоист Тэрунофудзи открывает путь в новую эру без своего соотечественника Хакухо

CentralAsia (MNG) - В сентябре Тэрунофудзи был единственным Йокодзуна в действии. Теперь он совсем один на вершине рейтинга, опубликованного в понедельник Японской ассоциацией сумо.

После ухода на пенсию рекордного 45-кратного чемпиона Хакухо Даваажаргал после сентябрьского Осеннего турнира Большого Сумо, Тэрунофудзи теперь является единственным великим чемпионом этого вида спорта, когда 15-дневная Ассоциация Гранд Сумо Кюсю стартует в Центре Фукуока Кокусай, начиная с 14 ноября.

30 сентября Совет директоров Японской Ассоциации сумо официально утвердил сегодня отставку шестьдесят девятого Йокодзуна Хакухо и закрепил за 36-летним уроженцем Монголии тренерскую лицензию (тосиёри кабу) Магаки.

Хакухо будет работать на первых порах младшим тренером-наставником (хэя-цуки ояката) в Миягино-бэя, а вскоре собирается открыть собственную школу.

29-летний Тэрунофудзи выиграл свой дебютный турнир, заняв высшее место в этом виде спорта, и теперь в одиночку возьмет на себя огромные надежды, возлагаемые на Йокодзуна.

Монгольский Итинодзё находится на восточном крыле после 8-7 сентября, возвращаясь в саньяку, а на западе к нему присоединяется соотечественник Кирибаяма.

25-летний Кирибаяма становится первым монголом, дебютировавшим в саньяку с тех пор, как Тамаваси и Тэрунофудзи сделали этот шаг в марте 2015 года, и 26-м борцом иностранного происхождения, достигшим этого подвига.

28-летний уроженец Монголии Итинодзё получил японское подданство.

Алтанхуягийн Ичинноров живет в Японии с 2010-го года. Сын кочевников окончил школу Тоттори Дзёхоку.

Итинодзё хочет остаться в Японской Ассоциации сумо после завершения карьеры рикиси и работать тренером-наставником.

Самый тяжелый сэкитори получил также новые имя и фамилию: Такаси Миура.

Миура — «мирская» фамилия ояката Минато.

В скором времени японское подданство получит Тамаваси.

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