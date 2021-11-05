Монголия стремится к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 22,7%

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии У. Хурэлсух выступил с обращением к мировым лидерам на саммите COP26 по изменению климата в Глазго 1 ноября.

В своем выступлении президент У. Хурэлсух подтвердил полную поддержку Монголии сокращению выбросов парниковых газов и приверженность выполнению своих обязательств по Парижскому соглашению.

Он сказал: «Монголия нацелена на сокращение выбросов парниковых газов, основной причины изменения климата, на 22,7 процента к 2030 году. С внедрением новых технологий и инновационных решений и созданием устойчивой системы зеленого финансирования мы планируем повысить эту цель до 27,2 процента».

Президент Хурэлсух подчеркнул, что для того, чтобы внести национальный вклад в борьбу международного сообщества с изменением климата, бороться с опустыниванием с помощью экономических методов, сократить бедность, защитить здоровье населения и улучшить качество жизни, Монголия инициировала национальное движение по посадке миллиардов деревьев. Он добавил: «В этом контексте Монголия решила тратить не менее 1 процента своего ВВП ежегодно на смягчение последствий изменения климата и опустынивания».

Президент также подчеркнул важность взаимопонимания, сотрудничества и смелых действий для выполнения миссии по принятию на себя ответственности перед природой и созданию зеленого будущего для будущих поколений, прежде чем призвать людей во всем мире объединить усилия в этой работе. Как организаторы саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поприветствовали президента У. Хурэлсуха и поблагодарили его за то, что он нашел время лично присутствовать на саммите.

В саммите, который пройдет с 30 октября по 12 ноября в рамках 26-й конференции ООН по изменению климата, принимают участие главы государств и правительств более 130 стран.

Саммит направлен на ускорение реализации Парижского соглашения путем дальнейшего определения обязательств, взятых на себя странами, и сбора финансовых средств для мер, которые необходимо принять для достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году и ограничения глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.

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