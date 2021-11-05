Внесены изменения в Закон о семенах и сортах растений Монголии

CentralAsia (MNG) - На своем пленарном заседании парламент принял проект поправок к Закону об исполнении судебных решений и Закону о Президенте Монголии, а также в пересмотренный Закон о семенах и сортах растений.

Поправка к Закону об исполнении судебных решений предусматривает улучшение социальной защиты сотрудников судебных исполнителей и создание условий для стабильной занятости. Согласно закону, денежная премия в размере 30-месячного базового оклада будет выплачиваться каждые пять лет офицерам, которые постоянно работали в течение пяти или более лет в других районах, кроме города Улан-Батор и аймачных центров.

Статья 12.18 Закона о президенте Монголии, которая предусматривает, что президент Монголии назначает и освобождает от должности главу и членов Генерального судебного совета (ГСС), противоречит пересмотренному Закону о судах. Поэтому в Закон о президенте Монголии были внесены поправки, устраняющие противоречие между законами.

Конституционный суд удовлетворил просьбу президента У. Хурэлсуха отменить вето его предшественника, наложенное на пересмотренный Закон о судах Монголии на заседании 24 сентября. В феврале 2021 года бывший президент Х. Баттулга наложил частичное вето на Закон о судах. 28 апреля Конституционный суд постановил, что положения, касающиеся назначения членов ГСС, нарушают конституционный принцип распределения государственной власти, но 6 мая парламент отклонил это заключение.

В минувшую пятницу инициаторы законопроекта также внесли проект новой редакции Закона о семенах и сортах растений. Руководитель рабочей группы по законопроекту и депутат Ж. Бат-Эрдэнэ отметил, что действующий Закон о семенах и сортах растений не может регулировать вопросы, связанные с охраной генофонда культурных растений, созданием новых сортов, очисткой семян, контроль качества семян, сертификация, хранение и уничтожение семян или тестирование, регистрация, владение и использование новых сортов.

Проект пересмотренного закона содержит 31 статью и был разработан для поддержки развития сектора семян сельскохозяйственных культур, продвижения исследований, анализа и инноваций в этом секторе, содействия справедливой торговле семенами, защиты и устойчивого использования генетических ресурсов растений и координации отношений. для обеспечения продовольственной безопасности.

Он также включает условия для контроля качества семян, сертификации, торговли семенами, новые правила импорта и экспорта семян, регистрацию национальных сортов, защиту новых сортов сельскохозяйственных культур и предоставление авторских прав на сорта.

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