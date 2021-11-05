Согласно прогнозам ЕБРР, реальный ВВП Монголии вырастет на 6,1% в 2021 году

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии сильно восстанавливается после серьезной рецессии в 2020 году. Монголия зафиксировала рост реального ВВП на 6,3 процента в годовом исчислении в первой половине 2021 года, чему способствовал горнодобывающий сектор на фоне более высокого спроса со стороны Китая, сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем последнем отчете о региональных экономических перспективах (Regional Economic Prospects - REP), опубликованном 4 ноября.

За первые восемь месяцев 2021 года экспорт увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как экспорт меди (рост на 97 процентов в годовом исчислении) и угля (рост на 12 процентов в годовом исчислении) увеличился. Временное воздержание и меры стимулирования, введенные властями, привели к избыточной ликвидности, которая привела к росту цен на акции и недвижимость. Банковские депозиты увеличились, несмотря на значительное снижение процентных ставок.

Инфляция превысила коридор Центрального банка в августе 2021 года, достигнув 9 процентов в годовом исчислении по сравнению с 2,3 процента в январе 2020 года. Тем не менее, Центральный банк сохранил процентную ставку без изменений на уровне 6 процентов с ноября 2020 года.

С января 2020 года местная валюта (MNT) потеряла 5% по отношению к доллару США, но с сентября 2020 года не изменилась.

Валовые международные резервы в настоящее время составляют 4,7 млрд долларов США, снизившись до 2,3 млрд долларов США весной 2020 года, что обеспечивает покрытие импорта в течение девяти месяцев благодаря сильному сжатию импорта, устойчивому росту экспорта золота, добыче угля и меди. экспорт в Китай, а также заимствования в международных финансовых организациях и выпуск еврооблигаций. Однако международные резервы включают значительную долю заемных средств (свопы с местными банками и Китаем).

Согласно прогнозам, реальный ВВП вырастет на 6,1 процента в 2021 году и на 6,5 процента в 2022 году благодаря активному внешнему спросу на экспорт Монголии, потенциальному возобновлению туристической деятельности летом 2022 года и восстановлению внутреннего спроса.

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