Сегодня отмечается День национальной гордости или 859-летие со дня рождения Чингисхана

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия 5 ноября отмечает 859-летие со дня рождения Чингисхана.

День рождения Великого Чингисхана ежегодно отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю. В 2021 году этот день пришелся на 5 ноября и официально объявлен нерабочим днём согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». В прошлом году это дата совпала с 16 ноября. А 27 ноября 2019 года Монголия отметила 857-летие со дня рождения Великого Чингисхана или День национальной гордости Монголии.

День гордости Монголии является национальным праздником и официально объявлен нерабочим днем. Празднование Дня гордости началось с церемонии почитания государственного флага и Девятибунчужного белого знамени, которая прошла на главной площади столицы.

Кроме того, в этот день обычно состоится церемония вручения ордена Чингисхана — высшей государственной награды Монголии, учрежденной в 2002 году.

Традиционно Администрация по делам президента объявляет имя получателя каждого года. Однако на этот раз в списке праздничных мероприятий не отмечена церемония вручения ордена «Чингисхан».

И это связано с тем, что глава государства участвует во Всемирном саммите лидеров COP 26 в Глазго, Великобритания.

Сегодня начнется церемония почитания государственного флага и оказание почестей статуе Чингисхана на главной площади столицы.

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