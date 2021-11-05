Университет коммерции и бизнеса Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с Университетом Тайской торговой палаты

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5 ноября 2021
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Сводка по коронавирусу:
11:00, 4 ноября
Всего:
364051
Вылечены:
313256
Умерли:
1777
Монголия
,
общество
6:31, 05 ноября 2021
Просмотров: 284
CentralAsia (MNG)
-
Коронавирус в Монголии
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284
Просмотры
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