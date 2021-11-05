В Монголии корейский профессор прочитал лекцию «Хирургическое лечение болезни Мойя-мойя»

CentralAsia (MNG) - Обучение приглашенных корейских профессоров непрерывному обучению медицинских специалистов без отрыва от производства было успешно организованный Центром развития здравоохранения, успешно прошел два дня подряд в Третьей национальной центральной больнице Улан-Батора.

2 ноября 2021 года Чо Сун Джин, профессор Сеульской больницы Университета Сунчхонхян, Корея, прочитал в больнице лекцию на тему «Минимально инвазивная хирургия головного мозга» и «Хирургическое лечение болезни Мойя-мойя и допплеровский контроль». И он участвовал в консультациях. совместно с врачами отделения нейрохирургии проводил совместные обследования пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, и давал рекомендации по лечению и диагностике.

3 ноября профессор Ю Бёнвук, руководитель медицинского факультета этого университета и советник правительства Республики Корея по борьбе с COVID-19, прочитал интересную лекцию на тему «Долгосрочное ведение ковида» для врачей больницы и медицинские работники.

Болезнь Мойя-мойя – это заболевание головного мозга, которое возникает, когда стенки внутренних сонных артерий - сосудов, снабжающих кровью наиболее важные области мозга, утолщаются и сужаются. В результате приток крови к мозгу уменьшается, что повышает вероятность инсульта.

Это прогрессирующее заболевание, из-за которого со временем сужаются и полностью закрываются все кровеносные сосуды головного мозга.

Организм пытается восстановить кровоток, создавая сеть новых крошечных кровеносных сосудов, которые пытаются кровоснабжать мозг. На МРТ они напоминают облако дыма, откуда и пошло их название (яп. «мойя-мойя» - облако дыма).

К сожалению, эти новообразованные кровеносные сосуды хрупкие и неэффективны для восстановления кровотока. По причине своей хрупкости они могут разорваться и вызвать кровоизлияние в мозг. Единственный эффективный способ лечения болезни заключается в хирургических операциях, которые проводятся с целью восстановления притока крови к мозгу и снижения риска тяжелых осложнений, таких как ишемический инсульт и внутримозговые кровоизлияния.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения