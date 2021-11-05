Операция по буксировке затонувшего теплохода «Сухбаатар» в Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) - В Монголии началась операция по буксировке затонувшего судна «Сухбаатар».

Теплоход «Сухбаатар» (400 лс, 60 тонн, 40 пассажирских мест, двигатель марки «Бор-500») затонул в озере Хубсугул в 1985 году на глубине 12-16 метров и удалении от берега 110-120 метров.

Судя по оси корабля, теплоход находится на высоте 9 метров над уровнем моря на севере и 3,2 метра на юге, а глубина дна озера составляет 1,4–1,9 метра. Корабль имеет длину 43,3 м, ширину 8,4 м, высоту 5,7 м и вес 309 тонн.

Судно «Сухбаатар» было спроектировано заводом «Красное Сормово» в 1956 году с целью увеличения технической пропускной способности Хубсугулского водного пути в соответствии с Торговым соглашением с Советским Союзом.

По данным Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, судно сыграло ключевую роль в доставке топлива и других товаров из Советского Союза в западные провинции: Хубсугул, Завхан, Увс и Говь-Алтай.

В 1910 году на Хубсугуле было пущено небольшое деревянное судно «Монгол» грузоподъёмностью в 40 тонн и паровым двигателем в 75 л.с.

После этого, в 1934 году на воду Хубсугула сошли деревянные суда «Монгол улсын 10 жилийн ой» («Десятилетняя годовщина Монголии»; 100 тонн, 100 лс) и Сухбаатар (120 тонн, 200 л.с.), затем в 1956 году — Сухбаатар (400 лс, 60 тонн, 40 пассажирских мест, двигатель марки «Бор-500») со стальным корпусом, Сухбаатар (600 тонн, 800 л.с., морского класса, дизельный двигатель марки «Байкал-800»), а также баржи «Ажилчин», «Малчин», «Ургац» и «Долгион», перевозившие нефть и товары по речной сети западных аймаков.

Ныне действующее судно было построено как озёрный буксир (проект 758Б) на советском судостроительном заводе Кама в Перми и спущено на воду под именем «Иссык-Куль» в 1985 году с нормативом по эксплуатации 40 лет. Позже было переоборудовано в пассажирское судно. В 2005 году было приобретено компанией «Номин холдинг», наполовину принадлежащей Министерству обороны Монголии. Судно осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, действует в качестве парома.

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