Э.Дэлгэрмаа завоевала бронзовую медаль на ЧМ по женской борьбе

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по борьбе до 23 лет проходит в Белграде, Сербия, с 1 по 7 ноября.

Монгольская спортсменка Э.Дэлгэрмаа завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг среди женщин на чемпионате мира до 23 лет в Белграде.

Она в четвертьфинале уступила россиянке Вусале Парфианович со счетом 3:3, но так как ее соперница вышла в финал монголка приняла участие в утешительном раунде.

В борьбе за бронзовую медаль она одержала чистую победу над немецкой спортсменкой Софией Шиффль из Германии (13: 0).

Э.Дэлгэрмаа добавила в копилку страны 11-ю медаль чемпионата мира до 23 лет среди монгольских борцов.

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