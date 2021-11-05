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Пыльная буря накрыла города Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) -  В городах Узбекистана 4 ноября наблюдался сильный ветер и песчаная буря.

В социальных сетях распространилось сообщение, что песчаная буря достигла Ташкента.

В ГУВД предупредили водителей быть аккуратными на дорогах.

Как сообщили в «Узгидромете», скорость ветра составляла накануне 5-10 м/с. Пыль появилась из-за сильных порывов ветра, которые подняли высохший верхний слой почвы, тем самым создавая эффект пыльно-песчаной мглы. Отмечается, что в некоторых регионах из-за пыли на дорогах ухудшилась видимость до 500-1000 м.

Сообщается, что количество пыли в атмосферном воздухе превышает норму в 5 раз.

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