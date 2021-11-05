Борьба с потеплением или «бла-бла-бла»? Чем закончился климатический саммит в Глазго

CentralAsia (CA) - Мировые лидеры разъехались из Глазго, так и не взяв на себя повышенных обязательств сократить выбросы, без чего ученые прочат планете и человечеству климатическую катастрофу уже в этом веке. Саммит не обошелся без приятных сюрпризов и громких заявлений, но единения не вышло ни на словах, ни на деле, пишет агентство ВВС.

Почти все страны мира собрались в Британии на конференцию ООН (Cop26), чтобы впервые с момента заключения Парижского соглашения на Cop21 в 2015 году проверить, как идут дела и справится ли человечество с задачей сдержать глобальное потепление. Не справится, объяснили ученые еще до собрания. Нужно ускориться.

Ускориться не получилось.

Открытой ссоры удалось избежать, но осадок остался: приехали не все, а те, кто приехал, либо сыпали лозунгами и призывами, либо предъявляли претензии и обиды. Диалога не вышло, и ни о каком жертвенном единении и ускорении движения к общей цели даже речи не шло.

Одни подписались под обещанием сократить выбросы метана, другие в очередной раз обязались в будущем не вырубать леса, третьи вовсе не приехали и ничего нового не пообещали. Но это все отдельные дополнительные и не очень обязательные соглашения, а главных целей собрания - обещаний отказаться от угля и ускорить «зеленую» революцию - добиться не удалось.

Заявленными на Cop26 темпами достичь целей Парижского соглашения будет «очень трудно», сказал ВВС генсек ООН Антониу Гутерриш по окончании саммита.

В Париже почти все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С. Метеорологи ООН в дни саммита в Глазго сообщили, что планета нагревается значительно быстрее, и текущий 2021 год будет одним из семи самых жарких за 170 лет наблюдений. Все семь случились с 2014 года, а в целом последние 22 года были самыми жаркими в истории - лишь один год был исключением.

Без зеленой революции изменение климата грозит планете массовой миграцией и бедностью, поскольку катаклизмы учащаются, а спрос на энергию растет вслед за населением и достатком. Весь мир подписался под выводами ученых о том, что потепление вызвано человеком, и только человек может остановить его.

Пока что в Глазго договориться об этом не вышло. Двухдневный саммит - встреча глав государств - завершен, а конференция и переговоры продолжатся еще полторы недели.

Однако чиновники и эксперты могут лишь утрясти детали заявленного с высоких трибун в последние два дня или уговорить других подписаться под новыми обязательствами и достигнутыми в Глазго соглашениями. А тут прорывов не было: мировые лидеры не прислушались к совету активистки Греты Тунберг перейти от «бла-бла-бла» к решительным действиям.

Правда, никто от них этого и не ожидал на первой личной встрече после начала пандемии. Ковид не только перенес этот саммит на год, но и снабдил мировых лидеров острой головной болью: как восстановить экономику и подорванное здоровье наций. Пандемия дала им повод отложить проблему климата на потом, не отрицая ее, но и не делая ничего в ожидании, когда появятся технологии и деньги. К 2030-му, а лучше - к 2050-му году.

Помимо универсальной проблемы ковида и мирового энергетического кризиса, встреча была обречена на провал по двум причинам, связанным исключительно со всемирным походом против глобального потепления.

Первая причина провала: недоверие

Во-первых, богатые страны не выполнили взятых на себя обещаний выделять каждый год по 100 млрд долларов развивающимся экономикам на компенсацию потерь от затратного сокращения выбросов. Те обиделись и теперь просят намного больше - индийский лидер Нарендра Моди на саммите заикнулся об 1 трлн долларов.

Отстающие пеняют продвинутым на то, что те коптили небо в свое время и разбогатели. Накопленный в атмосфере за полтора столетия углекислый газ теперь вызывает потепление, а тем, кто только переживает стадию индустриализации, приходится платить за него. Платить наравне с теми, кто, собственно, вызвал проблему изначально, да к тому же усугубляет ее безудержным потреблением товаров, произведенных на фабриках в Азии или Латинской Америке в ущерб климату на планете.

В Глазго звучали обещания помочь деньгами, но масса не вышла критической, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. В ответ на просьбу Моди прислать триллион, Япония выписала чек на 10 млрд, а Британия и Италия - и того меньше.

«Самая серьезная проблема этих переговоров - отсутствие доверия» между развитыми и развивающимися странами, сказал генсек ООН Гутерриш.

Лидер развивающегося мира, китайский председатель Си Цзиньпин вообще не приехал. Более того, Китай - крупнейший источник выбросов на планете в настоящее время (исторически крупнейшим загрязнителем были США) - не стал брать на себя повышенных обязательств. Обидевшись на его демарш, британские организаторы конференции выключили скайп и зум: не хотите общаться лично, никаких вам видеообращений, пишите письма.

Вторая причина провала — США

В отсутствие консенсуса с развивающимся миром лидерство должен был взять на себя Запад. Однако и тут вышел конфуз.

Президент США Джо Байден пытался выступить в этой роли. Он вернул Америку в Парижское соглашение, из которого ее вывел его предшественник Дональд Трамп, однако за два года не смог развернуть общество и политиков на 180 градусов и убедить их утвердить повышенные или хотя бы какие-нибудь конкретные обязательства чуть активнее сокращать выбросы.

Более того, к открытию саммита, который должен был стать пышными похоронами угольной энергетики, США жгли угля на 20% больше, чем в прошлом году. Рост этот случился впервые с 2014 года, он приведет к 8-процентному увеличению выбросов парниковых газов в США.

Вышло так, что лидер самой богатой страны в мире приехал в Глазго с пустыми руками, выпачканными углем. Ему не удалось убедить тех, кто победнее, больше жертвовать на общее дело сокращения выбросов.

Лишь союзники из демократического лагеря частично поддержали США: Индия пообещала обнулить все выбросы к 2070 году, а Бразилия - сократить выбросы метана и вырубку лесов.

О чем все же договорились

Успехи этого саммита: обещания прекратить вырубку лесов после 2030 года и уменьшить выбросы метана на 30% к 2030 году. Их сложно назвать прорывами.

Про леса уже договаривались в 2014 году, но с тех пор вырубка только увеличилась. И причина ее не столько в жадности и бедности тех, кто рубит джунгли. На отвоеванных землях Бразилия, Индонезия и прочие производят пальмовое масло, какао-бобы и сою, которые потребляют не они, а весь остальной мир: варит шоколад и откармливает скот на мясо.

Деньги, обещанные на борьбу с вырубкой и регенерацию, смехотворны - 19 млрд долларов, из которых 12 млрд - не новые, а давно выделенные государственные ассигнования на борьбу с лесными пожарами и помощь коренным народам, а 7 млрд - пожертвования филантропов и бизнеса.

С метаном тоже не все гладко.

Метан пуще углекислого газа способствует потеплению. Его основные источники - нефтегазовая промышленность, животноводство и свалки. Сокращение его выбросов - самый краткий путь к уменьшению парникового эффекта выбросов, однако это половинчатое решение. Углекислого газа выбрасывается больше, и он сохраняется в атмосфере намного дольше.

Запад надеялся добиться в Глазго всемирного метанового соглашения, но убедил только около сотни стран - примерно половину подписавших Парижское соглашение. Ни Китай, ни Россия, ни Индия не поддержали Байдена.

«Остается только молиться»

Итог саммиту подвел принц Чарльз.

«Просто не верится, сколько раз за последние 40 лет я произносил подобные речи во всех концах света - и все бесполезно. И на этот раз мне остается только молиться, что эта встреча докажет: системные перемены давно назрели», - сказал наследник британской короны.

Хозяин саммита, британский премьер Борис Джонсон воздержался от триумфа. Обычно он сочится оптимизмом и искрит метафорами даже в самом темном жизненном тупике, но тут вдруг выступил сдержанно.

«Не стоит тешить себя пустыми надеждами и ни в коем случае нельзя думать, что дело сделано, потому что оно не сделано - предстоит еще долгий путь. Но, несмотря на все сказанное, я испытываю сдержанный оптимизм», - подвел он итоги главного международного мероприятия своего правления.

Повод для этого у него есть. Саммит можно назвать провалом только в том смысле, что он не принес долгожданного прорыва. Но мир все равно продвинулся на пути к сокращению выбросов и в поиске согласия о том, как именно это делать.

Никто в Глазго не тратил эфирное время на опровержения самого факта изменения климата. Обсуждали только то, на какие жертвы идти этому поколению, чтобы избежать жертв среди последующих. И кто за это должен платить.

Когда две сотни стран подписали Парижское соглашение в 2015 году, они договорились пересматривать взятые на себя обязательства каждые пять лет. Следующая диспансеризация намечена только на 2025 год, однако генсек ООН Гутерриш сказал агентству ВВС, что не оставит надежды убедить мир делать это не раз в пять лет, а ежегодно.