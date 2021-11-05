Ученые нашли ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

CentralAsia (CA) - Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как они предполагают, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Genetics.

Ученые провели общегеномный анализ (GWAS). Он выявил хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двукратным увеличением риска дыхательной недостаточности.

«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», — говорится в исследовании.

По информации ученых, этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Это может объяснять более высокий уровень смертности в соответствующей популяции в Великобритании, предположили они.

В то же время ученые отметили, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать в качестве единственной причины дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играет такой фактор, как социально-экономические условия. К примеру, у представителей афро-карибской расы этот ген встречается лишь в 2% случаев, однако они пострадали от пандемии не меньше других национальностей.

Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис считает, что повышенный генетический риск может быть нейтрализован с помощью вакцинации, передает телеканал Sky News.

В августе ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что основным фактором, который повышает риск смерти при COVID-19, может быть высокая концентрация возбудителя инфекции в легких. Исследование показало, что вирусная нагрузка, или количество вирусных частиц, в легких умерших пациентов была в среднем в десять раз выше, чем у выживших.

Одновременно с этим ученые не нашли доказательств того, что причиной смерти у изученных пациентов стала вторичная бактериальная инфекция или цитокиновый шторм — «чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус. В таком случае важнейшую роль в лечении могут сыграть не антибиотики, а противовирусные препараты, такие как ремдисивир, полагают они.