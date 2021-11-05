В Туркменистане полицейские избивают тех, кто отказывается собирать хлопок - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане людей, которые нарушили масочный режим, а также должников по бытовым услугам и алиментам принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Тех, кто отказывается это делать, полиция избивает резиновыми дубинками. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.

"Сейчас в Берекетском и Сердарском этрапах граждан, попавшихся без масок, а также задолжавших за электричество и газ, имеющих задолженность по алиментам, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Полиция применяет к ним насилие, избивая резиновыми дубинками, чтобы заставить собирать хлопок и свеклу", – цитирует издание слова одного из свидетелей.

Жители Балканского велаята рассказали корреспонденту туркменской службы Радио Свобода, что местные власти хотят в ближайшие дни "за счет принудительного труда" доложить о выполнении плана по сбору хлопка на правительственном совещании.

Однако в этом сезоне, по словам жителей, на полях практически нет хлопка. В данный момент по велаяту план выполнен только на 21 процент, пишет издание со ссылкой на источник. Хлопкоуборочный сезон в Балканском велаяте в этом году начался 8 сентября. На него возложено обязательство собрать 10 тысяч тонн хлопка из 1 миллиона 250 тысяч тонн по всей стране.

Кроме того, издание сообщает, что у властей Туркменистана возникли проблемы с грузовым транспортом для перевозки собранного хлопка в пункты приема. Из-за этого власти временно забирают частные грузовые машины у граждан и используют их для транспортировки.

"Власти просто говорят владельцам грузовиков: "Если хочешь жить в этом велаяте, ты должен помочь в перевозке хлопка". Им не только не платят за работу, но и не предоставляют дизельное топливо", – поделился один из источников с изданием.

Он также рассказал, что руководство велаята ежедневно после 11 часов ночи проводит собрания с председателями дайханских объединений, на которых матерят и оскорбляют тех, кто не выполнил план.

Ранее сообщалось, что в Балканском велаяте Туркменистана полицейские принудительно отправляют на сбор хлопка в полях трудовых мигрантов, стоящих на учете людей с алкогольной зависимостью, проституированных женщин, а также должников по алиментам.

В Туркменистане принудительный труд используют не только при сборе хлопка, но и в процессе его выращивания. В августе туркменская служба Радио Свобода сообщала, что учителей средних школ в Дарганатинском этрапе отправили на чеканку хлопчатника.

Международные правозащитные организации критикуют Туркменистан за использование принудительного и детского труда при производстве хлопка.

Согласно сайту организации Responsible Sourcing Network, до 10 августа 2021 года 138 мировых брендов присоединились к международной кампании, подписав обязательство не использовать туркменский хлопок в производстве товаров.