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В Узбекистане местные власти снесли историческую мечеть. Возбуждено уголовное дело
Мечеть «Ходжа Порсо»
Мечеть «Ходжа Порсо»

CentralAsia (UZ) -  В связи со сносом исторической мечети «Ходжа Порсо» в Маргилане в отношении должностных лиц Ферганского областного управления культурного наследия и других лиц возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Дело возбуждено по статьям 132 («Уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия») и 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее местные СМИ сообщали о сносе мечети 1869 года постройки и строительстве на ее месте нового здания.

Администрация Ферганской области в своем комментарии заявила, что мечеть была построена не в 1869 году, а в 1918-м, в здании были трещины, а фундамент осел. Из-за риска обрушения здания, которое использовалось для молитв, в 2019 году администрация мечети обратилась в контролирующие органы для проведения технической экспертизы здания. Экспертиза установила, что конструкции здания не отвечают требованиям безопасности. Поэтому был разработан проект сноса мечети и строительства нового здания, на что было получено экспертное заключение ответственных ведомств.

Позже Агентство культурного наследия сообщило о результатах служебной проверки. В ведомстве заявили, что научно-экспертный совет единогласно отклонил проектное предложение из-за отсутствия у проектной организации лицензии и отсутствия исторического генерального плана здания. При разработке нового генерального плана комплекса было предписано сохранить здания на территории мечети.

Мечеть «Ходжа Порсо» была включена в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года.

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