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В Монголии за сутки выявлено 1182 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 1 182 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 366 421.

Из них 783 человека — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 339 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 6 473 пациента находятся в легком, 5 928 — в тяжелом, 1 629 — в критическом и 306 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 11 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 715.

Коронавирус в Монголии
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