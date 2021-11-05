После пыльной бури в Ташкенте несколько людей обратились в больницы

CentralAsia (UZ) - После пыльной бури в Ташкенте вечером 4 ноября несколько человек с респираторными заболеваниями обратились в Республиканский аллергологический центр и 1-ю городскую больницу.

Как сообщили местные СМИ, ссылаясь на информацию, полученную из медицинских учреждений, не менее трех человек обратились к врачам с жалобами на удушье.

Было отмечено, что медперсонал посоветовал людям с аллергией и проблемами с дыханием не выходить из дома, закрывать окна и увлажнять воздух внутри помещения.

Ранее сообщалось, что сильная песчаная буря в Сырдарьинской области, начавшаяся в четверг, вечером достигла Ташкента.

По данным Узгидромета, вчера в некоторых районах Бухарской, Навоийской и Джизакской областей скорость ветра увеличилась до 20-25 м / с.

«В результате сильного ветра поднялся очень сухой верхний слой почвы, создавая пыльно-песчаную мглу. В некоторых районах страны видимость упала до 500–1000 м. Количество пыли в воздухе превысило установленный уровень в 5 раз», - сообщили синоптики Узбекистана.

Оборудование, установленное в посольстве США в Ташкенте вечером 4 ноября, показало, что уровень загрязнения воздуха в столице «крайне нездоровый».