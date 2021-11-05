В Казахстане за сутки выявлен 1421 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 198;
- Северо-Казахстанская область — 163;
- Павлодарская область — 143;
- Костанайская область — 137;
- Карагандинская область — 134;
- Алматинская область — 130;
- Акмолинская область — 109;
- город Нур-Султан — 104;
- Восточно-Казахстанская область — 88;
- Актюбинская область — 48;
- Западно-Казахстанская область — 47;
- Туркестанская область — 31;
- город Шымкент — 23;
- Атырауская область — 22;
- Жамбылская область — 21;
- Кызылординская область — 19;
- Мангистауская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 945 922 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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