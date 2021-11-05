В Казахстане за сутки выявлен 1421 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 198;

- Северо-Казахстанская область — 163;

- Павлодарская область — 143;

- Костанайская область — 137;

- Карагандинская область — 134;

- Алматинская область — 130;

- Акмолинская область — 109;

- город Нур-Султан — 104;

- Восточно-Казахстанская область — 88;

- Актюбинская область — 48;

- Западно-Казахстанская область — 47;

- Туркестанская область — 31;

- город Шымкент — 23;

- Атырауская область — 22;

- Жамбылская область — 21;

- Кызылординская область — 19;

- Мангистауская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 945 922 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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