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Власти Нью-Йорка заплатят привившимся от коронавируса детям по $100
иллюстративное фото
иллюстративное фото
Предыстория: В США одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

CentralAsia (CA) -  Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей.

«Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.

Сейчас полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не прививались.

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