Власти Нью-Йорка заплатят привившимся от коронавируса детям по $100

CentralAsia (CA) - Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей.

«Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.

BREAKING NEW$: Kids ages 5-11 are eligible to get the $100 vaccine incentive when they get the #COVID19 vaccine at a City-run site!



