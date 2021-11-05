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ВОЗ спрогнозировала еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе к февралю

CentralAsia (CA) -  Свыше полумиллиона жителей европейского региона могут умереть от COVID-19 к февралю 2022 года; это произойдет, если люди не будут прививаться и соблюдать меры предосторожности, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом от нехватки коек в больницах», — сказал он.

Клюге при этом подчеркнул, что если в ближайшее время удастся добиться 95-процентного охвата населения медицинскими масками, «мы сможем спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года».

По его словам, ситуация на континенте беспокоит ВОЗ: за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений, в частности, вариантом «дельта». При этом рост отмечается во всех возрастных группах.

Организация поддержала решение 23 стран ужесточить меры противодействия распространению COVID-19, однако действия семи государств, наоборот, снявших ограничения, вызвало у ВОЗ беспокойство.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 млн инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

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