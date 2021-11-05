В Ташкенте и в других регионах Узбекистана продолжится пыльная мгла

- Узбекистан, погода
- 11:54, 05 ноября 2021
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|Продолжение: После пыльной бури в Ташкенте несколько людей обратились в больницы
|Предыстория: Пыльная буря накрыла города Узбекистана (видео)
CentralAsia (UZ) - В пятницу, 5 ноября, в Ташкенте и в других регионах Узбекистана пыльная мгла будет продолжаться.
В «Узгидромете» заявили, что в столице сохраняется пыльная мгла. Тем временем, жители Ташкента начали обращаться в больницы из-за задыхания.
Людям с аллергией и проблемами с дыханием рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и увлажнять помещения.
Также специалисты советуют:
- Обязательно увлажнять помещение: поставить емкости с водой по квартире, вывесить влажные полотенца, проводить влажные уборки, включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
- Держать окна закрытыми;
- Ограничить пребывание на открытом воздухе, отложить прогулки и беговые пробежки до лучших времен;
- Людям с заболеваниями дыхательных путей использовать маски, менять их каждые 2 часа.
Ранее сообщалось, что 4 ноября в столице и регионах Узбекистана прошла пыльная буря. Жители жаловались на привкус пыли во рту, несколько человек обратились в больницу с жалобами на проблемы с дыханием.