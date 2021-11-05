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В Ташкенте и в других регионах Узбекистана продолжится пыльная мгла
Продолжение: После пыльной бури в Ташкенте несколько людей обратились в больницыПредыстория: Пыльная буря накрыла города Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 5 ноября, в Ташкенте и в других регионах Узбекистана пыльная мгла будет продолжаться.

В «Узгидромете» заявили, что в столице сохраняется пыльная мгла. Тем временем, жители Ташкента начали обращаться в больницы из-за задыхания.

Людям с аллергией и проблемами с дыханием рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и увлажнять помещения.

Также специалисты советуют:

  • Обязательно увлажнять помещение: поставить емкости с водой по квартире, вывесить влажные полотенца, проводить влажные уборки, включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • Держать окна закрытыми;
  • Ограничить пребывание на открытом воздухе, отложить прогулки и беговые пробежки до лучших времен;
  • Людям с заболеваниями дыхательных путей использовать маски, менять их каждые 2 часа.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в столице и регионах Узбекистана прошла пыльная буря. Жители жаловались на привкус пыли во рту, несколько человек обратились в больницу с жалобами на проблемы с дыханием.

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