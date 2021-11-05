За сутки в Узбекистане выявлено более 300 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - 4 ноября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 187 381. В течение прошедших суток зафиксированы 296 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Также у 5 человек диагностирована пневмония (всего 27643).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1334 летальных исхода).

За день выздоровели 248 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 183305), а также в общей сложности 26145 имевших диагноз пневмония.

На лечении находятся 2742 больных коронавирусом и 1265 - пневмонией.