Европа и Центральная Азия находятся в эпицентре пандемии COVID-19, — ВОЗ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что темп распространения COVID-19 бьет рекорды практически в каждой стране Европы и Центральной Азии, сообщается на сайте ООН.

Согласно данным ВОЗ, за неделю с 25 по 31 октября в Европе и Центральной Азии было выявлено 1,8 млн новых случаев COVID-19, 24 тыс. человек скончались. Рост этих показателей по сравнению с предыдущей неделей составил 6% и 12% соответственно. Более того, именно на Европу и Центральную Азию пришлось 59% всех случаев заболевания во всем мире и 48% всех случаев летального исхода.

«Европа переживает очередную волну, и она вновь, как и год назад, оказалась в самом эпицентре пандемии. Но сегодня мы знаем и умеем больше. В нашем распоряжении больше инструментов, чтобы смягчить удар для населения», - заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Показатели госпитализации с COVID-19 в регионе за неделю удвоились. Если нынешние темпы распространения инфекции сохранятся, к февралю системы здравоохранения 43 стран Европы и Центральной Азии могут не справиться с наплывом больных, предупредил Клюге. По его словам, рост заболеваемости связан с двумя факторами - недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением карантинного режима.

«Мы видим рост заболеваемости во всех возрастных группах, но больше всего нас беспокоит, что чаще заражаться стали люди старшего возраста, поскольку представители этой группы чаще страдают от осложнений и подвержены большему риску умереть от COVID-19. В настоящее время 75% всех летальных исходов приходится на людей старше 65 лет», - сказала он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения и смертность от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения.