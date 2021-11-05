Душанбе и Сеул обсудили подготовку к 14-му Форуму глав МИД стран Центральной Азии и Южной Кореи

CentralAsia (TJ) - Вопросы подготовки к 14-му Форуму министров иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея обсуждены накануне в Душанбе, передает «Авеста».

Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Фарход Салим принял заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ё Сонг Бэ, находящегося с рабочим визитом в Таджикистане.

Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы подготовки к 14-му Форуму министров иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея.

Вместе с тем, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений между Таджикистаном и Кореей в различных областях.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения