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Душанбе и Сеул обсудили подготовку к 14-му Форуму глав МИД стран Центральной Азии и Южной Кореи

CentralAsia (TJ) -  Вопросы подготовки к 14-му Форуму министров иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея обсуждены накануне в Душанбе, передает «Авеста».

Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Фарход Салим принял заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ё Сонг Бэ, находящегося с рабочим визитом в Таджикистане.

Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы подготовки к 14-му Форуму министров иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея.

Вместе с тем, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений между Таджикистаном и Кореей в различных областях.

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