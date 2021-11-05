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В выходные в Казахстане ожидается сухая и солнечная погода, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Сухую и солнечную погоду в выходные дни на большей части Казахстана обеспечит отрог уходящего антициклона, при этом он сохранит тенденцию на постепенное повышение температуры.

Лишь 7-8 ноября на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, принося с собой осадки в виде дождя и снега.

«На западе температура воздуха ночью -5...+5°С, днем +5...+15°С, на севере, северо-западе, в центре и на востоке республики температура воздуха ночью -3...-11°С, днем +1...+8°С, на юге страны ночью -1...-10°С, днем +3...+12°С, на юго-востоке ночью -5...-15°С, днем -3...+8°С», – сообщили в «Казгидромете».

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