В Туркменистане 20 объектов госсобственности выставят на аукцион

Минфин Туркменистана

CentralAsia (TM) - Министерство финансов и экономики Туркменистана объявило о проведении очередного аукциона по продаже 20 объектов государственной собственности.

Согласно сообщению газеты «Нейтральный Туркменистан» в пятницу, аукцион состоится 26 ноября 2021 года в здании Минфинэкономики.

На аукцион будут выставлены объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Акционерного коммерческого банка Türkmenbaşy, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Государственного концерна Türkmengaz, Комитета водного хозяйства, агентства Türkmenawtoulaglary, Государственного объединения Türkmenhaly, хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Иностранные юридические лица, международные организации, учрежденные согласно законодательству иностранных государств, их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при Министерстве.