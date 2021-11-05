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В Туркменистане 20 объектов госсобственности выставят на аукцион
Минфин Туркменистана
Минфин Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Министерство финансов и экономики Туркменистана объявило о проведении очередного аукциона по продаже 20 объектов государственной собственности.

Согласно сообщению газеты «Нейтральный Туркменистан» в пятницу, аукцион состоится 26 ноября 2021 года в здании Минфинэкономики.

На аукцион будут выставлены объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Акционерного коммерческого банка Türkmenbaşy, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Государственного концерна Türkmengaz, Комитета водного хозяйства, агентства Türkmenawtoulaglary, Государственного объединения Türkmenhaly, хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Иностранные юридические лица, международные организации, учрежденные согласно законодательству иностранных государств, их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при Министерстве.

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